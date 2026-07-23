Максим Ликсутов: ОЭЗ Москвы возглавила рейтинг Минэкономразвития России как самая эффективная площадка

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» заняла первое место в рейтинге Министерства экономического развития России среди ОЭЗ технико-внедренческого типа по итогам 2025 года. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, ОЭЗ столицы получила максимальные 100% эффективности как за отчетный год, так и за все время работы.

«При поддержке города особая экономическая зона Москвы стала главной промышленной площадкой для столичного и российского высокотеха. Здесь свыше 240 предприятий выпускают стратегически важную продукцию — лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, новые материалы», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в 2025 году инвестиции в развитие площадки составили 493 миллиарда рублей.

Как сообщил Ликсутов, ОЭЗ Москвы также стала единственной особой экономической зоной технико-внедренческого типа, достигшей максимума одновременно в годовом и накопленном показателях.

Итоговая оценка столичной ОЭЗ получена на основе максимальных значений всех пяти расчетных компонентов. В их числе — деятельность резидентов, бюджетная рентабельность, управление, качество планирования и вклад в национальные цели.

Минэкономразвития дало оценку 53 действующим ОЭЗ. Из них 7 относятся к технико-внедренческому типу. За прошлый год на всех площадках зарегистрировались 60 новых резидентов. Из них 20 - в ОЭЗ «Технополис Москва». Сегодня там работают более 240 компаний. У 129 из них есть статус резидента.

Курирующий вопросы регионального развития, заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин уточнил, что механизм ОЭЗ продолжает подтверждать свою эффективность как один из ключевых инструментов государственной политики по развитию регионов и привлечению инвестиций.

Продукцией предприятий ОЭЗ Москвы регулярно обеспечиваются регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока.

В частности, в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране используется произведенное в Москве досмотровое оборудование. Службы скорой и больницы более 50 регионов получают портативные медизделия для экстренной помощи. Композитные материалы и конструкции применяют при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов. Разработанным резидентом ОЭЗ цифровым учебным оборудованием для изучения естественных наук оснащены детсады и школы в 73 регионах.