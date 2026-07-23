Владислав Овчинский: На летнем интенсиве московские подростки разработают проекты развития города

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В столице в рамках месяца градостроительства стартует уникальный образовательный интенсив для подростков. К участию приглашают горожан в возрасте от 13 до 16 лет, которые интересуются обликом родного города и хотят предложить свои идеи по его развитию. Организаторы обещают погружение в современную архитектуру и урбанистику, а также практическую работу над реальными проектами.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, занятия пройдут с 27 июля по 7 августа. Всего в проекте смогут принять участие 30 человек. Программа рассчитана на 10 встреч, в ходе которых школьники узнают о внутреннем устройстве мегаполиса, изучат запросы разных групп жителей и познакомятся с актуальными мировыми трендами в области проектирования общественных пространств.

«Подростки по-особенному воспринимают город и часто замечают то, что взрослые могут пропустить. Мы хотим дать им возможность не просто высказать свое мнение, а научиться превращать идеи в полноценные проекты, которые можно представить профессиональному сообществу», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Для многих участников этот опыт может стать серьезным шагом в выборе будущей специальности в сфере архитектуры или планирования территорий.

Интенсив проходит бесплатно. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить заявку на сайте проекта.

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