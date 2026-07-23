Максим Ликсутов: Москва наращивает выпуск современных лекарств

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении производства лекарств в столице. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что выпуск широкого спектра препаратов обеспечивают более 100 городских предприятий. Например, они изготавливают лекарства для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы, сахарным диабетом, а также обезболивающие препараты, антибиотики и вакцины.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает фармацевтическую отрасль. Компании получают разностороннюю поддержку — от налоговых льгот и финансовых механизмов до готовой промышленной инфраструктуры, которая помогает быстрее запускать и масштабировать производство. Так, с января по май 2026 года московские промышленники изготовили на 21,1 процента больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии», — сообщил Ликсутов.

С января по май этого года отгрузили на 25,8 процента больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, чем за те же месяцы 2025-го. В целом товаров поставили на сумму 187,2 миллиарда рублей.

Для развития отрасли главной площадкой является особая экономическая зона «Технополис Москва». Там создается крупнейший в стране фармацевтический кластер. В нем объединены 14 компаний. Из них 10 уже выпускают инновационные препараты. Речь идет о лекарствах для терапии онкологических, аутоиммунных, кардиологических и орфанных заболеваний, а также вакцинах и медизделиях.

Напомним, Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год начинают работу около 150 новых высокотехнологичных предприятий. Московским производителям полагаются уже более 20 эффективных мер поддержки. Сюда входят, например, программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы, а также другие инструменты.