Собянин: Москва ведет большую работу по реконструкции школ в Донецке и Луганске

Здание школы № 236 в Москве откроется после реконструкции 1 сентября. Фото: соцсети Сергея Собянина.

Москва использует накопленный опыт реконструкции школ, помогая восстанавливать учебные организации в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Как столица обновляет школьные здания в новых регионах, мэр города Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Масштабная программа реконструкции московских школ идет полным ходом. По сути, мы создаем новые здания, в которых учиться, общаться, заниматься творчеством, спортом — одно удовольствие», - рассказал Сергей Собянин.

Только в этом году в рамках программы «Моя школа» в Москве обновят 100 зданий. Свой опыт столица использует в городах-побратимах Донецке и Луганске. Зачастую там нет необходимости строить новые школы, но те, что уже работают, требуют серьезной модернизации. Московские строители уже помогли реконструировать лицей № 5 и шесть детских садов Донецке, а также благоустроили территорию вокруг отремонтированных зданий. В Луганске столичные специалисты полностью восстановили пострадавшие от обстрелов школу № 51 и гимназию № 60 имени 200-летия Луганска.

В этом году работы продолжается: в Донецке реконструируют школу № 9, школу № 57 имени Г.С. Петрова, головное здание гимназии № 52 и здание учебно-воспитательного объединения «Академия детства» в Луганске.

Еще один важный проект, который столица реализует совместно с регионами — внедрение сервисов «Московской электронной школы». Сегодня в нем участвуют уже шесть субъектов РФ.

Городская программа обновления школ стартовала в Москве в 2024 году по инициативе мэра Сергея Собянина. Старые здания серьезно перестраиваются — зачастую от них остаются только стены, строители полностью меняют внутреннее пространство, делая его просторным и комфортным.

«В Дмитровском районе в здании на Клязьминской улице, дом 7, корпус 4 обновили основные конструкции, инженерные коммуникации и интерьер, а также благоустроили территорию около школы. Благодаря высокотехнологичной инфраструктуре ребята смогут глубже изучать предметы инженерно-технического направления: математику, физику, информатику», - рассказал Сергей Собянин.

Обновленная школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина на Клязьминской улице снова откроется 1 сентября. В ней будут заниматься ребята с первого по одиннадцатый классы. Трехэтажное здание было построено в 1982 году и требовало обновления. После реконструкции в нем появились удобные учебные кабинеты, современная медиатека, лаборатории для изучения естественных наук, спортивный и гимнастический залы, а также обеденная зона.

Одна из особенностей проекта «Моя школа» - создание в учебных зданиях трансформируемого пространства. Для этого используются стеклянные перегородки, благодаря которым большое помещение можно разделить на малые группы и проводить разные занятия, не мешая друг другу.

Школьный двор тоже преобразился: здесь оборудовали площадку для игры в волейбол и баскетбол, место для подвижных игр, гимнастическую площадку и зону отдыха. Для безопасности пришкольную территорию оснастили видеокамерами.