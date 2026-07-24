К 2030 году все 94 поезда БКЛ станут беспилотными

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Большая кольцевая линия (БКЛ) станет первой беспилотной линией метро. К 2030 году все 94 поезда БКЛ будут беспилотными.

Это произойдет в несколько этапов. К концу 2026 года беспилотный поезд начнет постоянно курсировать на БКЛ. Его запустят в графике вместе с другими поездами без пассажиров. При этом состав станет ездить с учетом стандартных интервалов московского метро — 90 секунд в самые востребованные часы.

В 2027 году специалисты приступят к тестовым поездкам с пассажирами. А уже к 2030 году всю линию запустят в автоматическом режиме. Известно, что каждый поезд оснастят системами автоведения, машинного зрения и взаимодействия с диспетчерским центром. Для этого кабины оснастят лидарами. Плюс ко всему в поездах установят специальное программное обеспечение.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем выстраивать технологичную инфраструктуру на Большой кольцевой линии. Беспилотные поезда будут курсировать на ней с сохранением стандартных интервалов. При этом для пассажиров мы обеспечим максимальную безопасность», - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он сообщил, что на всех 29 станциях БКЛ начнет работать система контроля падения на пути. Ее создали сотрудники столичного Центра исследования и разработки беспилотного транспорта. Это позволит оперативно выявлять посторонние предметы на рельсах, уточнил Ликсутов.