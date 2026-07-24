«Балашихинский отравитель» приговорен к пожизненному заключению Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд приговор Артема Миссюру, «Балашихинский отравитель», за убийства двух человек, покушение на убийство семи человек и мошенничество к пожизненному наказанию в исправительной колонии особого режима. Об этом из зала суда сообщает журналист KP.RU.

Перед приговором Миссюра сделал несколько заявлений. Он сказал, что просит прощения у всех потерпевших. На вопрос, какого приговора он ждет, «Балашихинский отравитель» сказал:

«Балашихинский отравитель» Артем Миссюра сделал заявление перед приговором суда

«Сколько ни дадут - все мое».

Невеста Миссюры перед заседанием считала, что пожизненное ему все же не дадут. Рассчитывала на срок не менее 24 лет. А вот прокуратура, наоборот, просила пожизненное.

Как KP.RU писал ранее, жертвами «балашихинского отравителя» стали девять человек, двое из которых, его бабушка и друг, скончались. Сам Миссюра объяснил свои действия желанием поквитаться с отчимом, который, по его словам, оказывал на него сильное психологическое давление.

По версии следствия, мужчина подсыпал сильнодействующие химикаты в святую воду, куличи и каши, которые затем употребляли его родные и знакомые.

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