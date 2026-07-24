Ефимов: Благодаря программе КРТ построят почти 30 социальных объектов в ЮАО

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал подробнее о проработке проектов программы комплексного развития территорий (КРТ) на юге столицы. В частности, здесь за 6 лет действия программы КРТ их проработали больше всего: 76 из более чем 470.

«На территории Южного административного округа в рамках 76 подготовленных городом проектов КРТ реорганизуют более 642 гектаров земли. На них, в совокупности, построят свыше 11 миллионов квадратных метров современной недвижимости, в том числе объектов социальной инфраструктуры», - отметил заммэра.

Он уточнил, что возведут семь детских садов более чем на две тысячи мест, пять школ почти на четыре тысячи учащихся, девять спорткомплексов, поликлинику, четыре подстанции скорой помощи и детскую школу искусств, которая разместится на улице Речников.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, на юге столицы также построят свыше 20 новых производств, четыре паркинга, пять гостиниц на 1570 номеров, три храма и здания для нужд профильных городских организаций.

Благодаря проектам КРТ, ранее не включенная в городскую жизнь, земля в 16 районах округа вновь будет приносить пользу москвичам. Сейчас там идет реализация уже 30 проектов, среди них 13 – на территории 7 бывших промзон.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что одной из крупнейших реорганизуемых по проекту КРТ на юге столицы территорий будет площадка в более чем 29 гектаров в промзоне «ЗИЛ». Там появится новый многофункциональный район. В нем возведут почти 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

«При этом свыше половины объема (почти 570 тысяч квадратных метров) придется на общественно-деловую застройку. Большое внимание уделят созданию качественной образовательной среды», - подчеркнули в ведомстве, уточнив, что около жилых домов построят образовательный комплекс со школой на 1000 мест и детсадом на 350 мест. В результате создания этой и другой инфраструктуры в Даниловском районе откроются свыше 16 тысяч рабочих мест.

О том, что программа КРТ помогает возрождению целых районов, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Градостроительном комплексе Москвы сообщили о формировании городских кварталов по программе КРТ. Для этого в порядок приводят бывшие промзоны, земли с неэффективным использованием, участки без застройки. Город на разных этапах ведет проработку и реализацию более 470 проектов КРТ. Программу выполняют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.