Преподаватель МГОК рассказала о практико-ориентированном обучении в колледже. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Во время обучения студентов важно наглядно показывать им, как применять знания на практике. Об этом заявила преподаватель физики в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) Екатерина Соколова.

«В колледже я обучаю будущих специалистов по обработке металла. И для меня важно, чтобы ребята видели прямую связь между теорией в тетради и деталью, которая выходит из под станка. Поэтому для меня самым важным в программе стала разработка готовых сценариев занятий с задачами, с которыми сталкиваются работники на предприятиях», – сказала спикер.

По словам Соколовой, применение полученного опыта на занятиях показало учащимся, как использовать эти знания на практике. Она также стала замечать, что студенты стали более активными: их интерес и мотивация заметно выросли.