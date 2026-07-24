Собянин: В Ново-Переделкине началась реставрация дачи Александра Левенсона

Дом в виде сказочного терема признан объектом культурного наследия федерального значения.Фото:соцсети Сергея Собянина.

Столичные реставраторы приступили к работе над дачей Александра Левенсона, признанной объектом культурного наследия федерального значения. Памятник эпохи модерна расположен в Ново-Переделкине , это единственное дошедшее до наших дней деревянное здание, над которым работал архитектор Федор Шехтель.

«Бывшая дача книгоиздателя Александра Александровича Левенсона — одноэтажный дом с мансардой, построенный в начале XX-го века. Необычный проект похож на павильоны для русского отдела на Международной выставке в Глазго, над которыми также работал Шехтель», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

После революции в особняке устроили коммунальные квартиры: Вплоть до 80-х годов прошлого века в нем проживали одновременно до десяти семей. Потом дом долгие годы стоял заброшенным. В 1994–1997 годах его привели в порядок, а сейчас снова решили отреставрировать.

Столичные мастера снимут со стен слои старой краски и лака, нанесут на них защитный состав, приведут в порядок кирпичную кладку цоколя и обновят паклю между бревнами сруба. Одна из самых красивых деталей дома, которую также бережно отреставрируют, - росписи на наличниках и флюгере, изображающие сказочную птицу Сирин.

Возле дома планируется посадить красивые кустарники и небольшие деревья. Сад будет воссоздавать атмосферу жизни дачников в начале XX-го века.

«Все работы будут проводиться под контролем столичного Департамента культурного наследия. В здании планируется разместить музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля», - сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о завершении реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево - уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков. В 2016 году усадьба, пребывавшая в аварийном состоянии, была передана в собственность правительства столицы. В 2022 году городские власти завершили комплексную реконструкцию расположенного рядом парка «Покровское-Стрешнево» и приступили к ее восстановлению.

Сегодня дворянский дом и окружающие его постройки полностью восстановлены. По словам мэра, в усадьбе будут проводиться культурные мероприятия, здесь можно будет гулять и организовывать пленэры.

«Старинная усадьба, одна из старейших в Москве. 250 лет ее истории связано и со сторонниками Петра I, и с его первым учителем Тихоном Стрешневым», - подчеркнул Сергей Собянин.

Во время реставрации московские специалисты восстановили фасады здания, в том числе лепной декор, привели в порядок мраморные детали и белокаменные лестницы, воссоздали скульптуры. Реставраторы обновили оранжереи и по старинным чертежам и фотографиям заново посадили сад, разбив клумбы и газоны.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали более 2,5 тысяч исторических памятников. На сегодняшний день в столице доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 96%.

В 2026 году реставрация старинных зданий будет продолжена. Сегодня в Москве выдано около 500 разрешений на проведение работ по сохранению исторических объектов.