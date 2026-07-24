Московские хирурги пришили женщине палец, оторванный из-за обручального кольца

Московские хирурги проводят уникальные операции. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Хирурги столичного Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева провели уникальную операцию: московские специалисты пришили женщине палец, практически оторвавшийся из-за обручального кольца. Врачи своевременно оказали помощь и спасли москвичку от увечья.

Девушка получила травму, когда работала на даче. Ее обручальное кольцо случайно зацепилось за выступ забора. Дачница резко дернула руку, из-за чего ее палец почти оторвался. Москвичку с тяжелой травмой срочно доставили в ГКБ имени Ерамишанцева.

«При таких травмах главная задача – как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани», – рассказал микрохирург больницы Александр Сухинин.

В канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс» сообщили, что операция была проведена успешно. Сейчас москвичка проходит реабилитацию, которая поможет восстановить двигательные функции пальца.

Привычная работа на даче может таить в себе немало опасностей. В июне московские врачи спасли мужчину, получившего сильные ожоги из-за борщевика. Мужчина решил самостоятельно вырвать сорняк, не используя защитную одежду. В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики обработали его раны и прописали пациенту необходимые лекарства.

Борщевик – опасное растение, в его соке содержатся фуранокумарины, резко повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. Даже обычный контакт с ним может иметь серьезные последствия. Под действием ультрафиолета кожа краснеет и получает сильный химический ожог, вплоть до пузырей.

«При попадании сока на кожу: необходимо немедленно промыть поражeнный участок водой с мылом; защитить его от солнечного света не менее чем на трое суток; при попадании в глаза или рот тщательно промыть водой (15–20 минут) и обратиться за медицинской помощью; не вскрывать ожоговые пузыри: при их появлении требуется обращение к специалисту в московское медучреждение», - посоветовали в департаменте здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первой в России гибридной операции при аневризме мозга, которую провели хирурги НИИ имени Склифосовского. 43-летняя женина обратилась к медикам, когда у нее перестал видеть один глаз. Пациентку обследовали, и врачи обнаружили у больной крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв. Операцию провели в гибридной операционной. Хирурги полностью исключили из кровотока сложную аневризму и, таким образом, не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили женщине зрение. Через сутки пациентка была переведена из реанимации в обычную палату. А еще через 10 дней ее выписали домой.