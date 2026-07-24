Владислав Овчинский: новоселье на Волгоградском проспекте отпраздновали уже 130 семей

Фото: Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Столичная программа реновации продолжает радовать москвичей долгожданными новосельями. На этот раз ключи от современных квартир получили жители юго-востока города. В районе Кузьминки, на Волгоградском проспекте, свои двери для новоселов распахнул жилой комплекс, куда уже переехали более 130 семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все они въехали в помещения с готовой улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами, что соответствует высоким стандартам программы реновации. Новостройка, расположенная по адресу Волгоградский проспект, дом 163, представляет собой четыре секции разной этажности. Общая площадь квартир в этом доме превышает 15 тысяч квадратных метров.

«Около 100 из переехавших семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде, оформив заявку на грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Однако это только начало масштабных преобразований в Кузьминках. В планах городских властей — расселение 287 жилых домов в рамках реновации. В общей сложности в этом районе новые благоустроенные квартиры получат порядка 24,8 тысячи семей.

Стоит напомнить, что программу реновации, утвержденную в августе 2017 года, ждут около миллиона москвичей. Она охватывает 5176 домов, и город намерен ускорять темпы этого процесса. Активно ведется строительство и в других районах: так, например, в Щербинке возвели 11-этажный комплекс с использованием современных технологий объемно-блочного домостроения, а на Долгопрудной улице почти тысяча жителей уже приступили к осмотру предложенных квартир.