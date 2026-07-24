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НовостиПроисшествия24 июля 2026 16:20

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

Специалисты работают на месте падения обломков беспилотниокв ВСУ, отметил Собянин
Сергей ГАПЧУК
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять украинских дронов на подлете к столице. Таким образом за пятницу, 24 июля, уже ликвидировано 16 вражеских БПЛА, летевших к мегаполису.

"Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - написал он в мессенджере "Макс".

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее средства ПВО нейтрализовали 172 украинских беспилотника над 12 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны РФ, все вражеские дроны были перехвачены в период с 08.00 до 20.00. Прошлой ночью было уничтожено 223 украинских беспилотника самолетного типа.