Собянин сообщил об отражении массированного налета дронов ВСУ на Московский регион

Собянин: Более 250 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, сбито за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 250 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона за последние сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников", - написал он.

По его словам, большая часть дронов ВСУ было нейтрализовано силами ПВО на дальних подступах. Также Собянин отметил, что 16 беспилотных летательных аппаратов ликвидированы на подлете к Москве.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля стало известно, что вечером более 350 украинских беспилотников зафиксировано на подлете к Московскому региону. По словам Сергея Собянина, основную часть вражеских БПЛА средства ПВО нейтрализовали на дальних подступах, еще 50 аппаратов ВСУ уничтожены непосредственно перед столицей.