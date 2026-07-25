Владислав Овчинский: Развитие реновации в Котловке — четыре корпуса на 758 квартир

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

В Котловке на юго-западе Москвы продолжается строительство жилого комплекса в рамках программы реновации. Общая жилая площадь новостройки превысит 47 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, жилой комплекс будет состоять из четырёх отдельно стоящих корпусов переменной этажности, которые объединит подземный паркинг. Корпуса сгруппируют по форме прямоугольника, благодаря чему внутри образуется камерное дворовое пространство. Там появятся детская и спортивная площадки, а также две зоны отдыха. Всего в доме запроектировано 758 квартир, причём 11 из них специально приспособлены для маломобильных жителей. Суммарная жилая площадь превысит 47 тысяч квадратных метров.

«Помещения в подъездах и придомовое пространство спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Новостройка возводится на месте трёх уже расселённых пятиэтажных домов по адресу: улица Винокурова, земельный участок 22/1. Для реализации проекта город выделил более одного гектара земли под само строительство и ещё свыше 0,6 гектара — для организации подъезда к будущему дому.

В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники, магазины, кафе и другие социально-бытовые объекты. Всего за 15 минут можно дойти до станции Крымская Московского центрального кольца. Кроме того, рядом расположены две парковые зоны — усадьба Черемушки-Знаменское и парк «Коршуниха».

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.