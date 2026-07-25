Ефимов: С начала года город выделил свыше 200 гектаров для строительства и реконструкции улично-дорожной сети

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выделенных в столице участках под проекты для развития улично-дорожной сети.

«Развитие улично-дорожной инфраструктуры и повышение связанности между районами – одно из приоритетных направлений развития столицы. В течение первых шести месяцев 2026 года город выделил земельные участки площадью более 203 гектаров для 129 проектов», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в 11 административных округах будут построены и реконструированы магистральные улицы, надземные пешеходные переходы, путепроводы, мосты и другие важные элементы инфраструктуры.

Такие проекты позволяют создавать безопасную, удобную и современную транспортную среду для автомобилистов и пешеходов. При этом решаются самые разные задачи. Например, обеспечиваются подъезды к новым жилым комплексам и социальным сооружениям. Кроме того, доступнее становится действующая транспортная инфраструктура.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что особое внимание в столице уделяют созданию комфортной и доступной среды для жителей. Сюда входят строительство и реконструкция улично-дорожной сети, что повышает транспортную доступность, обеспечивая удобство во время поездок по городу.

«Больше всего участков для этих целей – 31 – с начала года выделили в Новомосковском округе. На юге для дорожного строительства предоставили 16 участков, в Западном и Троицком округах – 15 и 12 участков соответственно», – сообщила столичный министр.

Например, в Новомосковском округе 31,5 гектара выделено для сооружения магистральной улицы районного значения. Она пройдет от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до автодороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка. По проекту проложат участок улично-дорожной сети. А еще появятся: новые путепроводы, развязки, боковые проезды, внеуличные пешеходные переходы и многое другое. В Градостроительном комплексе столицы добавили, что еще 8,6 гектара в НАО было предоставлено под строительство и реконструкцию магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово.

О том, что в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно появится новая дорожная инфраструктура, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.