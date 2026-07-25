Максим Ликсутов: Детские носилки с уникальной системой фиксации для скорой помощи создали в ОЭЗ Москвы

Носилки рассчитаны на маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о разработанных в столице детских носилках для педиатрических отделений больниц и бригад скорой помощи. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, их создали резидент особой экономической зоны (ОЭЗ)«Технополис Москва» совместно со специалистами Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Изделие уже прошло государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Резиденты столичной ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль снижена до двух процентов. Сэкономленные средства предприятия направляют на расширение и модернизацию производств, разработку новой инновационной продукции. Так, преференции позволили компании, специализирующейся на выпуске медизделий, создать детские носилки, учитывающие анатомические особенности ребенка», - отметил заммэра, уточнив, что сейчас изделия уже используются на четырех подстанциях скорой помощи.

За разработку носилок отвечает компания «Медплант». Они рассчитаны на маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Их основная особенность — съемные валики, бережно фиксирующие тело и голову ребенка. Это защищает его от смещений при движении. Чтобы обеспечить безопасность при транспортировке, в конструкцию в том числе встроили ремни фиксации. Для удобной переноски носилок на них сделали плечевые ремни и ручки. В частности, так врачам будет проще работать в стесненных условиях.

А еще на предприятии разработали и запустили в серийное производство 45 медизделий. Из них 14 - вошли в оснащение машин скорой помощи. Продукцию компании регулярно поставляют в более чем 50 регионов страны. В этом году изделия отгрузили в Ярославскую область, Краснодарский край, Белгородскую область и Республику Татарстан.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. Стартовая площадка для инновационных проектов превратилась в ключевой хаб отечественной промышленности. Десять площадок ОЭЗ занимают 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.