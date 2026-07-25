Ефимов: Квартиры по реновации осматривают более 500 жителей Бирюлева Западного

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробнее о начале осмотра нового жилья участниками реновации на юге столицы рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 500 жителей трех старых домов в районе Бирюлево Западное приступили к осмотру новых квартир по программе реновации. Город предложил им жилье в новостройке по адресу: Харьковский проезд, дом 1А, корпус 1. Здание построено с учетом современных стандартов безопасности и качества», - отметил заммэра.

Он уточнил, что квартиры имеют улучшенную планировку, широкие коридоры и просторные кухни. Это уже четвертый дом в районе, переданный под заселение.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего в действующую программу реновации здесь включено 15 зданий, планируется расселить около 2,5 тысячи жителей.

Центр информирования по переселению работает для новоселов в соседнем доме 1А, корпус 2, в Харьковском проезде. Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, в двух секциях нового дома находятся 264 квартиры. Их общая площадь - более 15 тысяч квадратных метров.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первом нежилом этаже планируется социальная и бытовая инфраструктура», - рассказали в ведомстве.

Во время благоустройства около дома разместили четыре детские игровые зоны, одну спортплощадку, несколько зон для спокойного отдыха.

В новых квартирах уже выполнен ремонт, есть сантехника, розетки и светильники.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что к осмотру жилья приступили около 120 человек из дома 1В, корпуса 4, в Харьковском проезде, более 200 жителей корпуса 2 и около 180 жителей корпуса 6 дома 2В, в Булатниковском проезде.

«Всего в районе Бирюлево Западное договоры на новые квартиры уже заключили около 1,1 тысячи человек – все горожане из семи старых домов», – уточнила столичный министр.

В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что вся информация о реновации есть на mos.ru. Подробности о квартирах и домах для участников программы - по ссылке.

Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять планы по реновации. Мэр также рассказал о возведении монолитного жилого комплекса по реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения в районе Щербинка.