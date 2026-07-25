Сергей Собянин: Более 1400 беспилотников за неделю летели к Москве

143 беспилотника зафиксированы и нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в сторону Москвы летел 1401 вражеский беспилотник. Такие цифры зафиксированы с 18 июля. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- В период с 8.30 18 июля по 8.30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА, - написал Сергей Собянин.

Также он уточнил, что 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве.

Ранее мэр города сообщал, что за последние сутки к Москве надвигались более 250 беспилотников. Благодаря силам ПВО большинство были уничтожены на дальних подступах. Еще 16 украинских БПЛА нейтрализованы на подлете к городу.