Движение возле «Лужников» перекроют 25 и 26 июля из-за двух концертов группы «Руки вверх» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за масштабных концертов группы "Руки вверх", которые пройдут 25 и 26 июля на Большой спортивной арене "Лужники", временно введут ограничения в районе возле стадиона.

- 25 и 26 июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа и выхода в связи с проведением мероприятия, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Перед концертом на станции метро "Спортивная" южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа.

В столичном Дептрансе москвичам посоветовали заранее пополнить карты для проезда для обратной поездки в метро или оплачивать проезд банковской картой прямо на турникете.

Напомним, в 2024 году группа "Руки вверх" вошла в Книгу рекордов России как первая, кто трижды подряд провел аншлаговые концерты в "Лужниках" и продал наибольшее количество билетов. Видимо, в эти выходные музыканты хотят побить собственные рекорды.