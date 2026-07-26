Владислав Овчинский: цифровой стандарт согласования протестирован на сотне столичных объектов

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В столице подвели первые итоги внедрения цифровых стандартов в строительной отрасли. С начала года новые требования к формату информационных моделей были успешно апробированы при подготовке 100 объектов. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, в экспериментальной отработке приняли участие свыше 40 профильных организаций.

Речь идет о применении технологий информационного моделирования (ТИМ) на этапе согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР). Вместо привычного бумажного документооборота проектировщики и застройщики тестировали инструменты автоматизированной проверки цифровых моделей в формате IFC. Такой подход кардинально меняет предпроектную подготовку: данные для оценки экономических и технических показателей поступают значительно быстрее, а ручные проверки поэтапно замещаются машинными алгоритмами, что сводит к минимуму вероятность ошибок.

«Уже сегодня результаты проектов показывают, что автоматизация позволяет повысить качество подготовки цифровых моделей и ускорить их рассмотрение. Следующий этап развития связан с расширением цифровых сервисов и применением искусственного интеллекта при экспертной оценке моделей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Значимость таких цифровых преобразований сложно переоценить на фоне масштабов московской стройки. Достаточно вспомнить, что только по программе реновации в прошлом году было введено рекордное количество жилья — около 2,3 миллиона квадратов, что позволило оборудовать более 35 тысяч квартир в 119 новостройках.