Анатолий Гарбузов: Московский промышленный 3D принтер подтвердил российское происхождение

Более 30 компаний в городе выпускают 3D‑принтеры, комплектующие к ним, а также материалы для аддитивного производства. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о подтверждении московской компанией AM.TECH российского происхождения промышленного 3D принтера AMT 16. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, это компактная установка для печати металлом методом селективного лазерного сплавления. Оборудование включено в Реестр российской промышленной продукции.

«Москва активно развивает аддитивные технологии. Более 30 компаний в городе выпускают 3D принтеры, комплектующие к ним, а также материалы для аддитивного производства — от полимеров до металлических порошков. Технологии уже применяются в авиакосмической сфере, медицине, машиностроении, энергетике, нефтегазовой сфере. В апреле этого года компания AM.TECH запустила серийное производство промышленных 3D-принтеров», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что включение устройства в Реестр российской промышленной продукции позволит упростить внедрение оборудования в крупные проекты, сделает его доступнее для заказчиков и укрепит позиции Москвы как центра высокотехнологичного производства.

Созданная столичным предприятием AM.TECH аддитивная установка обеспечивает высокоточную печать изделий из титановых, никелевых, алюминиевых и других металлических порошков. Принтер используется для прототипирования, научных исследований и мелкосерийного производства, в том числе в машиностроении, энергетике, медицине и авиакосмической отрасли. Особенности модели - собственное российское ПО с понятным интерфейсом и удобная верхняя подача порошка.

Генеральный директор компании AM.TECH Михаил Родин назвал важным шагом для компании и для ее заказчиков включение принтера в Реестр российской промышленной продукции. Получив статус в реестре, заказчики сразу ощущают и его практические преимущества. Например, с ним проще подтвердить российское происхождение техники, подготовить документы для закупок.

На проведенном Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы круглом столе одной из ключевых тем обсуждения стала возможность включения в реестр. Среди участников мероприятия были столичные производители 3D оборудования, их конечные заказчики и представители отраслевой ассоциации. Они готовили о совершенствовании механизмов подтверждения российского происхождения промышленной продукции. В планах Департамента - продолжение такого формата прямого диалога с отраслью для совместной выработки решений.