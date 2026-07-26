Трехлетняя девочка выжила после падения из окна четвертого этажа в Москве

В Москве трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Винокурова. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Девочка 2023 года рождения госпитализирована. Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход проверки. На месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов.

Прокуратура Москвы призывает родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. В ведомстве напоминают, что москитная сетка не выдерживает веса ребенка и не предназначена для защиты от падений.

Ранее в Благовещенске мальчик 2019 года рождения выпал из окна второго этажа в детском саду. Сразу после случившегося ребенка доставили в больницу областного центра. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

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