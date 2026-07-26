Ефимов: С начала года арендаторы выкупили у города более 300 помещений

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о недвижимости, приобретенной представителями малого и среднего бизнеса у города по преимущественному праву выкупа. Заммэра напомнил, что ежегодно представители малого или среднего бизнеса, арендующие помещения у города, пользуются преимущественным правом выкупа и приобретают недвижимость по рыночной стоимости без торгов.

«Это позволяет им продолжить работу в привычном месте и сохранить клиентскую базу вне зависимости от планов арендодателя, а также дает возможность снизить единовременную финансовую нагрузку, связанную с покупкой, благодаря возможности рассрочки платежей на семь лет. За первую половину 2026 года арендаторы выкупили у столицы 309 помещений», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, их площадь составила свыше 42,7 тысячи квадратных метров.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в центре столицы малый и средний бизнес выкупил больше всего недвижимости – 42 объекта. Их площадь - около 6 тысяч квадратных метров.

«На юго-западе – 38 помещений площадью почти 4,9 тысячи квадратных метров. На юге и востоке Москвы арендаторы выкупили по 36 помещений», - рассказала столичный министр, уточнив, что в целом, их площадь достигает около 5,5 тысячи квадратных метров и более 5 тысяч квадратных метров соответственно.

От специфики бизнеса зависит площадь недвижимости, которую выкупают предприниматели. В частности, на Бойцовой улице на востоке Москвы бывший арендатор приобрел 8,3 квадратного метра. На востоке столицы были выкуплены около 350 «квадратов» на улице Атарбекова и более 500 квадратных метров на Зеленом проспекте. А на улице Маршала Савицкого в Новомосковском округе приобрели два объекта. Их площадь - более 200 квадратных метров каждый.

Желающим воспользоваться преимущественным правом выкупа представителям бизнеса нужно соблюсти несколько условий. Они должны быть включены в Единый реестр субъектов МСП, вносить арендную плату без долгов; здание или помещение должны быть у них в аренде не менее одного года. Срок аренды для реализованных на специализированных торгах помещений - не менее двух лет. При этом, как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, само помещение должно находиться не менее пяти лет в перечне объектов, предназначенных для передачи субъектам МСП.