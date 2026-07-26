Владимир Ефимов: На севере Москвы строится 19 домов по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о включении севера столицы в число лидеров по количеству возводимых домов по реновации.

«Северный административный округ Москвы занимает четвертое место по количеству введенных и строящихся домов в рамках программы реновации. В шести районах округа сейчас возводится 19 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что жилая площадь составляет почти 430 тысяч квадратных метров – это свыше семи тысяч квартир. В них выполняется комплексная чистовая отделка.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, благоустройство прилегающих к новостройкам территорий включает озеленение, создание системы уличного освещения, обустройство детских и спортивных площадок, мест для отдыха, пешеходных зон и паркинга.

Квартиры выделяются для участников реновации уже с ремонтом. В общих зонах дома, в числе которых входы, лифтовые холлы, коридоры, создана безбарьерная среда.

«Больше всего жилья для реализации целей программы реновации строится в Бескудниковском районе – шесть домов общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. В Тимирязевском возводится пять объектов, в Головинском и Дмитровском районах – по три, еще по одному – в Коптеве и Хорошевском», - рассказали в Департаменте градостроительной политики Москвы.

Известно, что шесть жилых комплексов строят, используя префаб-технологии.

Новостройки по реновации возводят из качественных отечественных стройматериалов. Системная работа «Контроля Москвы» позволяет достичь московского стандарта качества строительства. Как рассказали в Мосгосстройнадзоре, с начала сооружения жилья по реновации на севере столицы, в целом, провели более 70 проверок. В них участвовали сотрудники подведомственного ГБУ «ЦЭИИС».

С момента старта реновации в Москве построили, в совокупности, более 8 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры начали переезжать около 286 тысяч человек. За 2025 год Фонд реновации стал лидером по объему введенного жилья среди застройщиков Москвы и России.

При строительстве монолитного жилого комплекса по реновации в районе Щербинка использовали технологии объемно-блочного домостроения. Об этом ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как пояснили в Градостроительном комплексе Москвы, всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. Подробности о квартирах и домах для новоселов программы - по ссылке. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.