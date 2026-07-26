В аэропорту Внуково прокомментировали проблемы в системе обработки багажа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Внуково с ночи фиксируются сбои в работе системы обработки багажа. Об этом администрация воздушной гавани сообщила на своём канале в «Максе» 26 июля, в воскресенье.

«Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы», – говорится в сообщении. В аэропорту уточнили, что уже привлекли подрядчика для решения проблемы, а также подключили к распределению багажа дополнительные силы из числа сотрудников.

Отмечается, что с багажом прилетевших пассажиров трудностей практически нет, однако окончательно проблему устранить пока не удалось. Во Внуково рассчитывают, что к вечеру ситуация с багажом войдёт в штатный режим.

В аэропорту также пояснили, что не все задержки рейсов связаны с проблемами в системе обработки багажа, у них могут быть разные причины. Администрация принесла извинения за доставленные неудобства и заверила, что прилагает максимальные усилия для нормализации ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском аэропорту Внуково задержали сразу несколько рейсов на турецкие курорты из-за резкого ухудшения погодных условий в Турции, пассажиры одного из них ожидали вылета больше 12 часов.

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