Ефимов: В Краснопахорском районе построят спорткомплекс

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее об одобренной архитектурной концепции нового спорткомплекса в Краснопахорском районе столицы рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство спорткомплекса на участке площадью 0,9 гектара в Троицком административном округе расширит возможности горожан для занятий спортом и ориентировано на создание комфортной среды для активного образа жизни. Здание возведут по адресу: Капитанская улица, земельный участок 16, на территории поселка «Александровы пруды»,- отметил заммэра.

Он уточнил, что высота объекта составит 19 метров. Суммарная поэтажная площадь превысит шесть тысяч квадратных метров.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, доминирующим элементом композиции станет арочная крыша с плавными изогнутыми линиями, которая придаст зданию легкость.

Фасад здания получится выразительным. Этого удастся добиться за счет вертикального цветового зонирования, в частности, там будут чередоваться панели оранжевого, серого и белого цветов.

На входе в спорткомплекс разместят эффектный волнообразный навес с интегрированной подсветкой. Его установят на ярких оранжевых колоннах. А еще фасад дополнят объемными фигурными изображениями, которые отражают стиль и функционал здания.

Около комплекса проведут благоустройство. Как пояснили в Департаменте градостроительной политики столицы, в здании будут расположены площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, падел-теннис и сквош. Кроме того, обустроят зоны для скалодрома и тренажерного зала. Застройщиком является ООО «Центр спорта». Разработку архитектурной концепции обеспечило ООО ГК «Спортивные линии».

О том, что в Щербинке создадут новый спорткомплекс, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.