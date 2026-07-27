Сотрудницу московской компании уволили за разглашение тайны через ИИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Топ-менеджер одной из московских инженерных фирм была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Женщина безуспешно пыталась через суд добиться от бывшего работодателя так называемого «золотого парашюта» в размере 5 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Истица проработала на должности директора по продажам менее полугода с ежемесячным окладом свыше 800 тысяч рублей. В суде она требовала отменить приказ об увольнении по инициативе работодателя и настаивала на расторжении договора по соглашению сторон с положенной в таком случае крупной выплатой. Однако компания иск не признала, указав, что сотрудница неоднократно допускала утечку конфиденциальных сведений.

По данным работодателя, женщина пересылала служебные документы с корпоративной почты, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Кроме того, она загружала внутренние файлы из защищённого ресурса компании в нейросеть DeepSeek, что, по мнению руководства, создало реальную угрозу перехвата информации. В суде подчеркнули, что у истицы не было производственной необходимости выносить данные за пределы корпоративной системы и тем более размещать их на сторонних серверах.

Суд признал, что отправка конфиденциальной информации на несогласованные домены, включая личную почту, является грубым нарушением трудовых обязанностей. Более того, после разглашения тайны один из поставщиков компании перестал выходить на связь во время переговоров, что подтверждает серьёзность последствий. Работодатель также заявил, что женщина систематически не выполняла планы продаж, а «золотой парашют» предусматривался только в случае сокращения штата или отпадания необходимости в её должности.

В ходе разбирательства ответчик предлагал заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и добровольно выплатить истице более 400 тысяч рублей, но она отказалась. В итоге суд не нашёл оснований для признания приказа незаконным и полностью отклонил требования женщины. На прошлой неделе ряд СМИ сообщали, что переписки пользователей с DeepSeek попали в открытый доступ через поисковик Google, а ведущий аналитик Эльдар Муртазин связал утечку с небрежностью разработчиков при настройке прав доступа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах