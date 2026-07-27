Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть дронов, летевших в сторону города, доведя общее число сбитых аппаратов за утро до девяти. Об этом градоначальник написал в своём официальном аккаунте в мессенджере MAX.

Все беспилотники были перехвачены на подлёте к Москве, ни один из них не достиг цели. На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных и оперативных служб, которые проводят осмотр территории и обеспечивают безопасность граждан.

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