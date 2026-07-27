В Москве арестован мужчина за хищение 6 млн рублей под предлогом лечения ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве арестован мужчина, который обманул женщину на 6 миллионов рублей, пообещав организовать лечение её больного ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, суд заключил его под стражу.

По данным следствия, злоумышленник узнал, что потерпевшая ищет частную клинику для своего ребёнка, и предложил ей свою помощь. В начале сентября прошлого года он передал женщине поддельные документы с расчётом стоимости лечения, а также организовал звонок в мессенджере якобы от представителя медицинского учреждения, который подтвердил все условия. Чтобы убедить жертву, мужчина вёл переписку от нескольких лиц, используя разные аккаунты, создавая иллюзию реальной работы с клиникой.

Когда женщина напрямую обратилась в медицинское учреждение, выяснилось, что никаких платежей на счёт клиники не поступало. Обвиняемый перестал выходить на связь, а все полученные деньги потратил на погашение собственных долгов. Прокуратура взяла под контроль ход расследования и привлечение мужчины к ответственности.

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