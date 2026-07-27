Каждый второй россиянин младше 35 лет допускает передачу разработки вакцин ИИ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Итоги опроса об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарственных средств и вакцин подвел крупнейший сервис России по поиску работы и подбору персонала. В нем участвовали 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех федеральных округов РФ.

Как показывает исследование, всего 4% респондентов считают возможным полностью передать ИИ создание вакцин и медпрепаратов. Еще 40% опрошенных допускают его частичное использование в этом процессе, отмечая, что «ИИ может генерировать идеи на основе химических знаний, но финальный анализ должен оставаться за опытным специалистом».

Категорически против внедрения ИИ в фармацевтику 44% опрошенных, считающих эти технологии «сырыми».

Мужчины доверяют AI-фарме больше женщин. Полное доверие подтвердили 6 и 2% соответственно. Доля частично согласных среди мужчин - 47%, среди женщин — 33%.

Лояльнее всего к высоким технологиям относятся участники опроса в возрасте до 35 лет. В той или иной степени готовы положиться на ИИ 50% молодых респондентов. А среди граждан старше 35 лет — только 39—40%.

Однозначно согласны купить препарат, созданный ИИ, лишь 3% опрошенных, еще 23% ответили «скорее да». Однако 45% склоняются к отрицательному ответу. Категорически отказались от покупки «ИИ-лекарств» 29% респондентов.

«Применение искусственного интеллекта в фармацевтике — это не вопрос отдаленного будущего, такие технологии уже активно применяются при выпуске лекарств. Сегодня в Москве работает свыше 100 фармпредприятий, многие из них внедряют ИИ в производственный процесс. Однако искусственный интеллект — это помощник ученого, а не его замена», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что ИИ применяется для обработки больших массивов данных или контроля качества препаратов. Внедрение ИИ и других инновационных решений позволит выводить жизненно важные лекарства на рынок на годы раньше традиционных сроков, отметил Гарбузов.

В частности, ИИ помогает одной из компаний при разработке препарата для терапии болезни Альцгеймера. Как пояснил директор по экономике здравоохранения Р-Фарм Александр Быков, ИИ является одним из ключевых технологических трендов не только российской, но и мировой фармацевтической отрасли.

Московский фармацевтический завод «Биннофарм», входящий в состав «Биннофарм Групп», внедряет ИИ и машинное зрение в производство. Корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш рассказала, что ИИ дополнит существующую систему контроля качества.