В Подмосковье сотрудницы банка похитили 28 млн рублей у клиентов Фото: "КП" Архив.

В Подмосковье задержаны три сотрудницы банка, которых подозревают в хищении более 28 миллионов рублей у своих клиентов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, женщины настолько привыкли распоряжаться деньгами вкладчиков, что в какой-то момент стали воспринимать чужие счета как личный бюджет.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из Королёва при участии ФСБ. По предварительным данным, злоумышленницы, работавшие в одном из банковских офисов, изготавливали дубликаты карт клиентов и отключали уведомления на их мобильных телефонах. Это позволяло им незаметно снимать и переводить сбережения на свои счета, а также на карты родственников и знакомых, которых затем просили обналичить похищенные деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в городском округе Королёв и ещё одну – в Пушкино. Против них возбуждены уголовные дела по факту кражи в особо крупном размере, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим подобным эпизодам и устанавливают возможных соучастников.