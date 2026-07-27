Московская промышленность помогает укреплению технологической базы РФ Фото: mos.ru

Промышленность Москвы демонстрирует устойчивую динамику развития, увеличивая объёмы производства и внося весомый вклад в экономику страны. За первое полугодие рост промышленного производства в столице составил 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обрабатывающие отрасли показали прирост в 12,5%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX, подчеркнув, что продукция столичных предприятий востребована по всей России.

Особенно заметных успехов удалось достичь в высокотехнологичных секторах. Производство кабельных изделий выросло почти в 3,3 раза, компьютерных, электронных и оптических изделий – на 39,1%, а фармацевтических субстанций – на 29,4%. Почти весь объём интегральных схем, выпущенных в стране с начала года, пришёлся на московские площадки, а каждый шестой конвейер был изготовлен именно в столице. Эти цифры наглядно подтверждают роль Москвы как одного из ключевых центров отечественной промышленности.

Сегодня в столице работает свыше 4,6 тысячи предприятий более чем из 20 обрабатывающих отраслей, где занято более 755 тысяч человек – каждый десятый работающий москвич. В городе имеется более 13 миллионов квадратных метров качественных промышленных площадей, а к 2030 году их объём планируется увеличить до 25,3 миллиона. Власти делают ставку на высокотехнологичные производства: к концу десятилетия половина всей столичной продукции будет напрямую связана с инновациями.

Московские товары и решения активно поставляются в регионы и помогают развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. Так, медицинское оборудование от резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» уже получили службы скорой помощи Ярославской и Белгородской областей, Краснодарского края и Казани. Фармацевтические препараты столичного производства поступили в больницы Орловской и Ярославской областей, а композитные решения используются на объектах более чем в 60 регионах, включая трассу М-4 «Дон» и объекты в Забайкалье.

Столица удерживает первое место в стране по выручке в радиоэлектронике, электромобилестроении, авиационной, ракетно-космической и медицинской отраслях. В городе действует комплексная система поддержки промышленности, включающая более 20 системных мер – от проектирования и строительства до модернизации оборудования. Московская промышленность уже сегодня формирует технологическое будущее России, обеспечивая страну современным оборудованием, лекарствами и высокотехнологичными решениями.