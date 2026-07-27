Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тысяч вещей

Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тыс. вещей Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

В московском районе Строгино за первые полгода активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских совместно с прихожанами собрали и отправили в зону спецоперации, госпитали и на приграничные территории более 42 тысяч предметов первой необходимости. Об этом сообщил руководитель соцслужбы храма Андрей Ильин.

"Среди отправленного – более 18 тысяч деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это запчасти, которые помогают военнослужащим быстро ремонтировать грузовики и летательные аппараты", - сказал он.

Ильин уточнил, что также было передано свыше 1,1 тысячи изделий, сшитых и связанных своими руками: рубашки, полотенца, свитера, жилеты, шапки, носки. Кроме того, посылками направили почти 300 изготовленных маскировочных сетей.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Попов уточнил, что в Северо-Западном округе столицы действуют около 20 волонтерских организаций, в том числе в Строгино – три. По его словам, поддержка бойцов СВО стала одним из направлений, вокруг которого в городе сформировалось сообщество добровольцев.

Как писал сайт KP.RU, волонтеры благотворительного фонда из Новосибирска поддерживают животных не только в родном регионе, но и в зоне проведения спецоперации. Организация помогает военнослужащим, у которых на попечении есть питомцы.