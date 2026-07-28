Ефимов: На путепроводе через МЦД-3 начался новый этап надвижки пролета

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о строящейся улично-дорожной сети для связки в будущем Московского скоростного диаметра (МСД) и улицы Академика Королева поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что будущие дороги и другие сооружения готовы здесь на две трети.

«В Москве продолжается развитие улично-дорожной сети, которая свяжет Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. В рамках проекта построят семь километров дорог, включая три искусственных сооружения, из которых ключевым является путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сейчас специалисты приступили к следующему этапу надвижки пролетного строения путепровода. Для этого со стороны улицы Фонвизина установлено два стапеля под каждую плеть пролетного строения.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, ведется укрупнительная сборка металлоконструкций сооружения для следующего этапа надвижки пролета через железнодорожные пути в сторону улицы Академика Королева.

Все осложняется тем, что рядом со стройплощадкой проходят пути железной дороги. По ним постоянно курсируют поезда. Чтобы строители могли работать, железнодорожники выделяют специальные технологические окна.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков напомнил, что одна часть путепровода находится в Бутырском районе, другая – в районе Марфино.

«Он имеет две плети пролетного строения: внутреннюю и наружную. Металлоконструкции внутренней плети выполнены почти на 80 процентов, наружной – более чем на 40 процентов», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что уже построены опоры сооружения и почти готовы подпорные стены. Путепровод возводят, используя лидерное бурение. А пролетное строение монтируют при помощи технологии параллельной надвижки.

Строят не только путепровод, здесь уже почти возвели две эстакады-съезда: с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону МСД и с Валаамской улицы на улицу Милашенкова. Плюс к этому доделывают два надземных пешеходных перехода в районе домов № 12А и № 12Д на улице Милашенкова. Этот важный для города проект позволит значительно улучшить транспортное обслуживание сразу трех районов столицы. В их числе: Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

О том, что от МСД до улицы Академика Королева строят дорожную связку, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.