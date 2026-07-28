В Шереметьеве таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у пассажира из Катара Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали 50-летнего пассажира из Катара, у которого нашли мармелад с каннабисом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России. При прохождении «зелёного коридора» служебная собака по кличке Брауни проявила интерес к чемодану иностранца, прилетевшего из Дохи.

Внутри багажа среди личных вещей инспекторы обнаружили пластиковую банку с надписью Peach Bellini, в которой находился жёлтый мармелад весом 22 грамма. Проведённая экспертиза показала, что в составе сладости содержится тетрагидроканнабинол – наркотическое вещество, запрещённое к обороту в России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в значительном размере. По результатам расследования суд признал иностранца виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.