Заммэра Ракова: Сотрудники московских больниц получили ИИ-помощника для управления массивами медданных

Новые цифровые инструменты помогают командам больниц анализировать данные по госпитализациям, операциям, исследованиям и назначениям. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сотрудники московских больниц теперь могут сами анализировать информацию о госпитализациях, операциях и назначениях в цифровых витринах ЕМИАС. Для этого у них появился ИИ-помощник, позволяющий управлять большими массивами медицинских данных. О цифровой новинке журналистам рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние годы мы перевели все многопрофильные стационары Москвы на электронный документооборот, и это дало нам возможность собрать колоссальный массив данных. Для нас важно не просто накопить информацию, а сделать ее работающим инструментом. Сейчас это уже не просто отчетность, а основа для управленческих решений – начиная с конкретного отделения и заканчивая стратегией развития больницы в целом. И теперь мы идем дальше: обеспечиваем стационары инструментами для самостоятельной аналитики», - отметила Анастасия Ракова.

Раньше специалисты столичных стационаров работали с готовыми информационными панелями. Теперь же руководство и команды больниц могут сами изучать данные, содержащиеся в более чем 30 цифровых витринах. Такой подход позволяет анализировать информацию по госпитализациям, операциям, исследованиям и назначениям. Теперь врачи могут сами выявлять проблемные участки, оперативно принимать решения и применять их на практике.

Анастасия Ракова рассказала, что для уверенной работы с новыми цифровыми инструментами для специалистов московских больниц создали образовательный курс и ИИ-помощник для работы с программным кодом.

«Кроме того, мы проводим конкурс для аналитических команд больниц, где участники смогут разработать решения с учетом особенностей своих учреждений. Лучшие идеи мы поощрим и в будущем сможем масштабировать на весь город», – рассказала вице-мэр столицы.

Образовательный курс «Принципы работы с данными московского здравоохранения. Стационары» состоит из двух уровней: начального и базового. Сотрудники стационаров проходят тестирование, и после этого их распределяют по группам в зависимости от уровня подготовки. На начальном этапе специалисты изучают основы работы с данными. Тем, кто подтвердил полученные компетенции, открывают доступ ко всем витринам. На базовом уровне слушатели приступают к решению практических задач под руководством наставников.

В конкурсе для аналитических команд больниц «Проектная активация. Цифровые решения» принимают участие группы сотрудников московских стационаров. В каждую команду входят по 3-5 человек. Группа выбирает проект своей клиники и занимается разработкой аналитического инструмента на базе доступных данных. В команду обязательно должен входить хотя бы один человек, прошедший образовательный курс.

Победители получат денежные призы и поддержку для внедрения своих разработок. Конкурс проводится на цифровой платформе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента при поддержке департамента здравоохранения Москвы.