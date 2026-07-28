Владислав Овчинский: Новый дом по программе реновации вырастет неподалеку от парков и метро

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Бескудниковском районе столицы строители переходят к активной фазе возведения жилого комплекса по программе реновации. На месте, где раньше стояли старые дома по адресу Коровинское шоссе, земельный участок 2/4, сейчас идет разработка котлована. Общая площадь будущего здания составит более 70 тысяч квадратных метров.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, проект предполагает строительство двух корпусов, которые визуально будут выглядеть асимметрично, но их объединит общая стилобатная часть. В большом корпусе запроектировано девять секций с разной этажностью, а через соседний, двухсекционный, будет организован въезд в подземный паркинг.

«Всего в доме запроектировано 703 квартиры, 15 из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. Первые этажи корпусов нежилые, в них предусмотрены коммерческие помещения, пространства общего пользования, лифтовые холлы. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Сейчас на строительной площадке ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована будущей новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Рядом с домом находится Орловский сад, где приятно гулять с детьми или просто отдыхать в тени деревьев. В радиусе десяти минут пешком — парк имени Святослава Федорова, Бескудниковский бульвар и Дегунинский пруд. А до станции метро «Селигерская» и вовсе можно дойти за семь минут. Также неподалеку работают школы, поликлиники и торговый центр.

Напомним, что программа реновации, утвержденная в Москве в августе 2017 года, охватывает порядка миллиона жителей и предполагает расселение более пяти тысяч домов.