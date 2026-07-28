Пять автомобилей столкнулись возле метро «Текстильщики» в Москве Фото: Shutterstock.

У станции метро «Текстильщики» в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. Авария случилась на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы.

По предварительным данным, в результате столкновения никто из участников и случайных прохожих не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют точные причины и обстоятельства инцидента. Движение на этом участке может быть временно затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.