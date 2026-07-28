Собянин рассказал, какими будут кабинеты биологии в реконструированных школах

Новые кабинеты биологии помогут увлеченным ребятам погрузиться в любимую науку и осознанно выбрать будущую профессию. Фото: соцсети Сергея Собянина.

Кабинеты биологии в школах, открывающихся после реконструкции в рамках городской программы, будут оснащены по последнему слову техники. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Интерес к биологии у наших ребят растет, и это неслучайно, ведь эта наука открывает двери в самые передовые отрасли — от фундаментальной и прикладной медицины и биоинженерии до высокотехнологичной агросферы и экологии. В этом году ОГЭ по биологии сдавали свыше 12 тысяч девятиклассников, и 4,7 тысячи из них написали его на «пятерку». ЕГЭ по этому предмету выбрали более 10,2 тысячи одиннадцатиклассников, и около 2,7 тысячи ребят набрали 80 баллов и выше», - рассказал глава города.

Сергей Собянин отметил, что московские ученики регулярно побеждают на российских и международных интеллектуальных состязаниях. Например, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии юные жители столицы завоевали 29 дипломов победителей и 99 дипломов призеров. На Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны москвичи получили три золотых медали, а на Открытой международной биологической олимпиаде завоевали шесть золотых и одну серебряную медали.

«Для того чтобы и следующие поколения увлеченных биологией школьников могли проверять свои гипотезы и совершать первые открытия, в рамках программы «Моя школа» мы уделяем большое внимание созданию высокотехнологичных пространств для изучения биологии. В этом году вновь распахнут свои двери 100 реконструированных школ. Для их оснащения мы закупили более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, дающих объемное изображение. Среди прочего – они оснащены цифровыми видеокамерами, которые транслируют картинку на большой экран. Это удобно учителю, который может наглядно объяснить материал. И ученикам, которые выступают с докладом о своей работе», - рассказал мэр столицы.

Для многих исследований требуются специальные препаровальные лупы: для кабинетов биологии закупят почти 1,3 тысячи таких увеличительных стекол. Старые модели оборудования тоже будут использоваться во время занятий. Благодаря материалам нового поколения и современным технологиям изготовления они намного ярче передают картинку и детально воссоздают образцы.

Всего, по словам Собянина, обновленные кабинеты биологии получат около полутора тысяч наглядных демонстрационных образцов внутреннего строения животных и птиц. Для занятий приобретут около 2,4 тысячи моделей скелетов рыб, земноводных и птиц. Для уроков анатомии закупят разборные макеты человеческих органов — от головного мозга до сердца, легких, глаза и челюстей.

В школах появятся цифровые лаборатории для метеонаблюдений - с датчиками и индикаторами, измеряющими состояние окружающей среды, а также лаборатории для измерения параметров здоровья человека (пульса, давления, температуры). Кроме того, классы оснастят интерактивными панелями, на которых можно будет загружать цифровые материалы из виртуальных лабораторий Московской электронной школы.