Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» открылась летняя площадка для отдыха

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об открывшейся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» летней досуговой площадке «ТехноДача». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сюда могут приходить сотрудники компаний-резидентов и жители соседних районов — Текстильщики, Печатники, Южнопортовый и Нижегородский.

«Сегодня промышленные зоны столицы становятся полноценными городскими пространствами. На территории ОЭЗ “Технополис Москва” уже работают футбольные площадки, ледовые катки и фитнес-центры. Это позволяет создавать комфортную среду для сотрудников и жителей соседних районов», - отметил заммэра, добавив, что новый проект “ТехноДача” продолжает эту логику. Здесь сотрудники могут поиграть в шахматы, посетить занятия по зумбе или отдохнуть.

Как сообщил Ликсутов, для москвичей это возможность провести время с пользой и познакомиться с жизнью главного промышленного кластера города.

Площадка «ТехноДача» открыта для посетителей с понедельника по четверг включительно с 12.00 до 20.00, по пятницам - с 12.00 до 18:00.

В созданной для гостей зоне свободного посещения разместили буккроссинг, пуфы для отдыха и настольные головоломки. Для любителей активных развлечений есть армрестлинг, шахматы, гигантское домино и большие крестики-нолики. А желающих расслабиться приглашают в релакс-зону, где можно прослушать медитации.

Для любителей спорта проводят турнир по настольному теннису, занятия зумбой, аэрохоккей и практику «Здоровая спина». Отдельно состоится турнир по крестикам-ноликам. В культурной программе также квизы и ярмарка вакансий «ТехноРабота». Для участников подготовили мастер-классы и встречи. Подробности - на сайте.

Напомним, в этом году у ОЭЗ «Технополис Москва» - юбилей. Ей исполнилось 20 лет. За прошедшие со дня основания годы стартовая площадка для инновационных проектов выросла до ключевого хаба промышленности России. Теперь это центр для компаний, определяющих технологический суверенитет нашей страны. Десять площадок ОЭЗ «Технополис Москва» занимают 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Здесь создали 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.