Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:38

Число пострадавших при ДТП с автобусом на юге Москвы увеличилось до 17 человек

Страшная авария на юге Москвы: автобус влетел в дерево, 17 пострадавших, двое — младенцы
Мила ГЕНЬ
Число пострадавших при ДТП с автобусом на юге Москвы увеличилось до 17 человек

Число пострадавших при ДТП с автобусом на юге Москвы увеличилось до 17 человек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

На юге Москвы маршрутный автобус врезался в дерево, в результате чего пострадали 17 человек, включая двух грудных детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в препятствие.

Среди пострадавших двое младенцев, их состояние пока не уточняется. Всех раненых оперативно доставили в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и спасатели, которые устанавливают точные причины аварии.