Число пострадавших при ДТП с автобусом на юге Москвы увеличилось до 17 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

На юге Москвы маршрутный автобус врезался в дерево, в результате чего пострадали 17 человек, включая двух грудных детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в препятствие.

Среди пострадавших двое младенцев, их состояние пока не уточняется. Всех раненых оперативно доставили в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и спасатели, которые устанавливают точные причины аварии.