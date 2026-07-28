Собянин: Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике

«МосМедИИ» — уникальная платформа, где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Фото: mos.ru.

Москва помогает другим регионам России внедрять в здравоохранение технологии искусственного интеллекта. В лучевой диагностике с помощью ИИ уже обработали более 16 миллионов исследований. К столичной платформе «МосМедИИ» на сегодняшний день подключены медицинские организации из 75 регионов. О этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну. В 2024 году по поручению Президента России Владимира Путина открыли регионам доступ к “МосМедИИ” - уникальной платформе, где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения», - написала глава столицы.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта медики выявляют возможные очаги патологий, совершают измерения и получают необходимую для диагностики информацию. ИИ не заменяет врача — он лишь помогает специалистам более точно поставить диагноз и обнаружить заболевание на самых ранних стадиях. В столичных клиниках алгоритмы ИИ позволяют определять сразу до 14 патологий на одном медицинском изображении.

«Сегодня к «МосМедИИ» подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов страны. В их распоряжении 18 ИИ-сервисов для анализа результатов маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки», - рассказал Сергей Собянин.

Функции технологий искусственного интеллекта в здравоохранении постоянно расширяются. В апреле этого года у московских врачей появилась возможность выявлять признаки сколиоза, исследуя рентгеновские снимки позвоночника. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины уже проверили на практике 70 ИИ-сервисов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о запуске в столице программы «Московский чекап». Благодаря проекту комплексной диагностики здоровья жители столицы могут пройти более расширенное обследование, в том числе сдать анализы и провести высокотехнологичные исследования организма, которые раньше были недоступны бесплатно по полису ОМС.

На первом этапе обследования пациент заполняет анкеты о своем самочувствии и проходит тесты. По результатам тестирования для него будут автоматически формироваться персональные рекомендации. При необходимости пациента направят на расширенное обследование, которое он сможет пройти в поликлинике в удобное для себя время.

В рамках программы в центре Москвы откроются павильоны экспресс-диагностики организма. Всего за 15 минут жители города смогут проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей. Первый такой павильон уже начал работать на ВДНХ рядом с МФЦ.