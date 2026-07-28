Суд продлил домашний арест байкеру, насмерть сбившему актрису Добромилову Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никулинский районный суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, оставив фигуранта под домашним арестом.

По версии следствия, Завирюха, управляя мотоциклом BMW, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на женщину. От полученных травм актриса скончалась на месте происшествия. В момент трагедии Добромилова фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице, когда один из мотоциклистов потерял управление и сбил её.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе заседания Завирюха признал свою вину и попросил прощения у родных погибшей, а также заявил о готовности возместить ущерб потерпевшей стороне. Известно, что байкер ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.