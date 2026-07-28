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НовостиПроисшествия28 июля 2026 12:14

Суд продлил домашний арест байкеру, насмерть сбившему актрису Добромилову

Столичный суд продлил арест байкеру, сбившему актрису Добромилову
Мила ГЕНЬ
Суд продлил домашний арест байкеру, насмерть сбившему актрису Добромилову

Суд продлил домашний арест байкеру, насмерть сбившему актрису Добромилову

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никулинский районный суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, оставив фигуранта под домашним арестом.

По версии следствия, Завирюха, управляя мотоциклом BMW, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на женщину. От полученных травм актриса скончалась на месте происшествия. В момент трагедии Добромилова фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице, когда один из мотоциклистов потерял управление и сбил её.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе заседания Завирюха признал свою вину и попросил прощения у родных погибшей, а также заявил о готовности возместить ущерб потерпевшей стороне. Известно, что байкер ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.