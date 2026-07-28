Анатолий Гарбузов: Московское предприятие обеспечивает медучреждения страны вакциной от гепатита В

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о выпущенных столичным фармацевтическим заводом «Биннофарм», входящим в состав компании «Биннофарм Групп», дозах вакцины для профилактики гепатита В. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, препарат входит в Национальный календарь профилактических прививок и используется для иммунизации детей и взрослых во всех регионах России. Напомним, Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля.

«За пять лет с 2021 года столичное предприятие “Биннофарм” выпустило порядка 19 миллионов доз вакцин, а за первые шесть месяцев этого года – почти четыре миллиона доз. На предприятии создан полный цикл производства – от получения биологической субстанции методом генной инженерии и культивирования клеток до создания готовой лекарственной формы», - отметил столичный министр.

Он подчеркнул, что это позволяет стабильно обеспечивать российскую систему здравоохранения препаратом, который играет важную роль в иммунизации населения и борьбе с тяжелыми заболеваниями.

На предприятии каждая серия вакцины проходит полный цикл производства и многоступенчатый контроль качества. В этом участвуют специалисты разных направлений. В их числе - биотехнологи, инженеры, микробиологи, сотрудники производственных участков и лабораторий контроля качества.

Как пояснила исполнительный директор «Биннофарм» Мария Безрукова, для “Биннофарм” принципиально важно обеспечивать неизменно высокий уровень контроля качества каждой дозы.

«Только в первом полугодии 2026 года в медицинские учреждения всех регионов России было поставлено 3,5 миллиона доз вакцины, из них 2,3 миллиона в детские больницы, поликлиники и перинатальные центры, еще 1,2 миллиона – во взрослые учреждения здравоохранения», - рассказала представитель компании.

Она уточнила, что вакцину поставляют также и за рубеж. За последние пять лет более 500 тысяч доз экспортировали в Киргизию и Беларусь.

Дополнительные вложения в свое развитие завод обеспечивает благодаря содействию города. Присвоенный ранее «Биннофарм» статус промкомплекса позволяет пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, компания участвует в программе компенсации процентов по инвесткредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

В стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года говорится, что фармотрасль относится к ключевым направлениям, получающим активную поддержку города.