Женщину арестовали за перевозку наркотиков на автомобиле такси в Москве Фото: "КП" Архив.

В Москве суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, которую задержали при перевозке запрещённых веществ на арендованном автомобиле такси. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

По версии следствия, 48-летняя фигурантка, не имевшая постоянного дохода и подрабатывавшая водителем такси, получила от соучастника крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта мелкими партиями через тайники-закладки.

Часть запрещённых веществ женщина планировала перевезти на арендованной машине, однако была остановлена сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре и обыске в её доме было обнаружено и изъято более 500 граммов различных наркотических средств. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков, ей предъявлено обвинение. Прокуратура взяла расследование этого дела на особый контроль.