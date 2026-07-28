Четыре новых эпизода появились в деле о похищениях девушек в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Столичные следователи предъявили двум ранее осуждённым мужчинам четыре новых эпизода похищений девушек и вымогательства денег. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве. Ранее суд признал фигурантов виновными в девяти аналогичных преступлениях, совершённых с сентября по октябрь 2024 года.

По версии следствия, злоумышленники под угрозой расправы и с применением психологического насилия насильно сажали девушек в автомобиль, вымогали у них деньги и отпускали после передачи средств. За девять доказанных эпизодов фигуранты получили восемь и девять с половиной лет лишения свободы соответственно. Однако после того как информация об этом деле появилась в СМИ, выяснилось, что есть ещё четыре потерпевшие, которые опознали своих обидчиков по фотографиям в публикациях.

Новые эпизоды совершались по той же преступной схеме, и их причастность подтверждается, в том числе, денежными переводами на общую сумму более 400 тысяч рублей. В ближайшее время осуждённых этапируют для проведения дополнительных следственных действий и предъявления обвинения по новым фактам.