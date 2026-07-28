Бастрыкин взял на контроль дело о методиках для детей-аутистов в Москве Фото: "КП" Архив.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о частной московской клинике, где детей с аутизмом лечили опасными и необоснованными методами. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Поводом для возбуждения дела стали жалобы более чем сотни семей, которые заявили об ухудшении состояния их детей после терапии.

По данным следствия, в организации применялись сомнительные медицинские методики, которые могли нанести серьёзный вред здоровью маленьких пациентов. В отношении клиники возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о мошенничестве. Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК Дмитрию Беляеву представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства взял исполнение этого поручения на особый контроль.