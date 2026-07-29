Ефимов: По программе КРТ построят общественно-деловой центр у метро «Электрозаводская»

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о планах по возведению общественно-делового центра в районе Соколиная Гора на востоке города. Его адрес: ул. Большая Семеновская, вл. 10. Известно, что здание появится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Такой проект решения опубликован на mos.ru.

«Разработанный городом проект направлен на комплексное развитие территории транспортного узла «Электрозаводская», где осуществляется пересадка между двумя линиями метро и третьим Московским центральным диаметром. На расположенном рядом с одноименными станциями участке размером 0,42 гектара построят современный общественно-деловой центр площадью 30 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что инвестиции в проект превысят девять миллиардов рублей.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, ежегодный бюджетный эффект может составить около 357 миллионов рублей.

До будущего центра можно будет добраться пешком от станций «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также МЦД-3.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в здании разместят офисы, магазины, кафе, рестораны и многое другое. Всем этим смогут пользоваться местные жители и транзитные пассажиры.

«Кроме того, здесь появится более 840 рабочих мест. Прилегающую к зданию территорию благоустроят, проложат локальные дороги и тротуары», - рассказали в ведомстве, уточнив, что сделают, в том числе, удобные подходы к станциям метро и МЦД. На реализацию проекта уйдет шесть лет.

В районе Нагатино-Садовники намечено комплексное развитие неэффективно используемой территории. Ранее такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря программе КРТ, в столице полностью преображаются бывшие промзоны, участки с неэффективным использованием и земли без построек. Город на разных этапах ведет проработку и реализацию уже более 470 проектов КРТ. Они затрагивают большую площадь - свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.