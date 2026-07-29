Ефимов: Квартиры в новостройке по реновации на Шепелюгинской улице осматривают свыше 360 жителей Лефортова

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре новых квартир участниками реновации на юго-востоке столицы.

«В районе Лефортово более 360 жителей приступили к осмотру квартир в новостройке по программе реновации по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14. Город предложил им равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Москвичи смогут переехать в новые квартиры, не тратя время на дополнительный ремонт», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что жилой комплекс стал пятой новостройкой, переданной под заселение участникам программы в районе Лефортово. В общей сложности в рамках действующей программы реновации здесь планируется расселить 40 домов старого жилого фонда.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в новые квартиры переедут, ориентировочно, 2,2 тысячи семей.

Первый этаж нового дома занимает Центр информирования. Сюда новоселы могут обращаться со всеми вопросами по поводу переезда.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики столицы, в жилом комплексе на Шепелюгинской улице находятся 194 квартиры. Их общая площадь - более 12 тысяч квадратных метров.

«На первом нежилом этаже откроются объекты социально-бытового назначения: магазины, кафе, салоны, досуговые центры. Это обеспечит жителям быстрый доступ к необходимым и часто используемым товарам и услугам», - сообщили в ведомстве.

Для новоселов доступна услуга «Помощь в переезде». При желании они могут бесплатно получить от города машину и грузчиков. Кроме того, переселенцам предлагают и различные онлайн-сервисы.

«Выбрать дату и время осмотра квартир, а позже день заключения договоров будущие новоселы могут через суперсервис «Переезд по программе реновации», - напомнила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что новые квартиры в Лефортове получили уже свыше трех тысяч москвичей. В планах - переселение в районе по реновации более 6,4 тысячи человек.

Программа позволит отметить новоселье почти 1 миллиону жителей столицы. Город расселит при этом 5176 старых домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также рассказал о втором доме для участников программы, возведенном из крупногабаритных модулей.