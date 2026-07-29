Собянин: Москва готова передавать регионам новейшие технологии в здравоохранении

В электронной медицинской карте москвичам доступен раздел «Мои госпитализации», который позволяет в режиме реального времени следить за тем, как проходит лечение в больнице. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сергей Собянин предложил продолжить развитие проекта «Умная госпитализация» в московских больницах. Доклад о его реализации, а также о развитии цифровых сервисов в городских стационарах на Президиуме Правительства Москвы представила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект «Умная госпитализация» помогает жителям столицы, собирающимся лечь в больницу на плановое лечение, выбрать в режиме онлайн удобный стационар и время госпитализации.

Кроме того, Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова делиться с регионами новейшими технологиями в сфере здравоохранения. Разработанная столичными специалистами единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) сейчас внедряется в поликлиниках и больницах Санкт-Петербурга. В будущем петербуржцы смогут пользоваться и проектом «Умная госпитализация».

«Три года назад в Москве был запущен уникальный проект «Цифровая клиника». Благодаря ему теперь вся медицинская документация в городских больницах ведется в электронном виде — врачи получают доступ к актуальным данным пациента в режиме реального времени, а пациенты могут следить за ходом лечения онлайн в электронной медкарте», - рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Проект «Умная госпитализация» в столице запустили в марте 2026 года. Благодаря ему для каждого пациента выстраивается четкий и удобный маршрут — от полученного в поликлинике направления в стационар до выписки из больницы. Кроме того, «Умная госпитализация» помогает врачам сосредоточиться на наиболее важных сведениях о здоровье пациента и акцентирует внимание на потенциальных рисках развития неблагоприятных клинических ситуаций.

Раньше направление на плановую госпитализацию состояло из нескольких этапов. Например, получив в поликлинике направление на консультацию в стационар пациент сам обращался в больницу, а потом возвращался в поликлинику за новым направлением, если срок прежнего уже истек. При этом зачастую больному не могли заранее четко озвучить сроки госпитализации, а также какая больница готова его принять.

Сергей Собянин отметил, что благодаря проекту «Умная госпитализация» процесс направления пациентов в стационары перешел в режим онлайн, и степень неопределенности значительно снизилась.

«Врачи стационаров изучают индивидуальный случай пациента и направляют предложения о госпитализации или предварительной консультации, если необходимо уточнить тактику лечения. Они также указывают сроки, в которые стационар готов принять пациента, - он, в свою очередь, видит все это в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». У человека есть время, чтобы изучить предложения в комфортном для себя темпе и принять решение о месте и сроках госпитализации», - написал глава города в своем блоге.

Сергей Собянин подчеркнул, что столица продолжит развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения, в том числе и с применением технологий ИИ.